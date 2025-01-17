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18:47, 17 января 2025Бывший СССР

Российские силы взяли под контроль Времевку в ДНР

Российские силы взяли под контроль Времевку в ДНР и водрузили флаг РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские силы взяли под контроль село Времевка в Донецкой народной республике (ДНР) и водрузили флаг РФ на одном из зданий. Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».

Уточняется, что населенный пункт был взят бойцами группировки войск «Восток». Российский флаг установили на здании по улице Партизанская. Военные России закрепляются на позициях.

По данным Telegram-канала, за три дня боестолкновений удалось зачистить примерно 600 строений. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили более 70 украинских бойцов и взяли в плен до взвода личного состава противника.

Ранее стало известно, что взятие населенных пунктов Нескучное и Времевка на юге ДНР позволит заблокировать «цитадель» украинских войск на этом участке фронта. 17 января украинский аналитический проект DeepState признал продвижение войск РФ в районе Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного, а также во Времевке и в Часовом Яре.

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