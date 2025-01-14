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18:53, 14 января 2025Бывший СССР

Стали известны последствия взятия Нескучного и Времевки под контроль ВС России

ТАСС: Взятие Нескучного и Времевки заблокирует цитадель ВСУ на юге ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие населенных пунктов Нескучное и Времевка на юге Донецкой народной республики (ДНР) позволит заблокировать цитадель украинских войск на этом направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Падение Нескучного и Времевки будет означать падение последней крупной цитадели противника на южнодонецком направлении», — рассказал источник агентства. Отмечается, что речь идет о населенном пункте Великая Новоселка.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры водружения флага России в населенном пункте Нескучное. Отмечается, что российские штурмовики зачистили около 400 зданий на территории села и прилегающих к нему территорий.

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