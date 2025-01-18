Почти месяц державший оборону российский боец питался снегом и похудел на 24 килограмма

RT: Почти месяц державший оборону боец Абдулаев питался снегом и потерял 24 кг

Военнослужащий Российской армии Магомед Абдулаев, почти месяц державший оборону в блиндаже в зоне спецоперации, питался снегом и похудел на 24 килограмма. Об этом сообщает RT в Telegram.

Младший сержант Магомед Абдулаев рассказал, что встречал Новый год в блиндаже. Когда провизия закончилась, он питался снегом. За это время он потерял вес и сейчас проходит лечение после обморожения.

Кроме того, у Абдулаева есть брат, который также служит в зоне спецоперации.

Ранее российский военный забросил в блиндаж ВСУ боеприпас и уничтожил его. При штурме опорного пункта противника действия военнослужащих координировал оператор разведывательного беспилотника.