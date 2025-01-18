Российский военный забросил в блиндаж ВСУ боеприпас и уничтожил его

Минобороны показало уничтожение блиндажа ВСУ на кураховском направлении

Российский военнослужащий уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что боец Вооруженных сил (ВС) России забросил внутрь блиндажа боеприпас повышенной мощности. Он сдетонировал и уничтожил весь опорный пункт противника.

«Оператор разведывательного беспилотника координировал действия российских военнослужащих при штурме опорного пункта ВСУ. Военнослужащий штурмовой подразделения Южной группировки войск подобрался ко входу блиндажа ВСУ и забросил внутрь боеприпас повышенной мощности», — сообщили в Минобороны.

Ранее замкомандира ВСУ рассказал об отсутствии дисциплины в украинской армии. По его словам, командиров батальонов не волнует благополучие их солдат.