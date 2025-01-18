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18:17, 18 января 2025Россия

Российский военный забросил в блиндаж ВСУ боеприпас и уничтожил его

Минобороны показало уничтожение блиндажа ВСУ на кураховском направлении
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Минобороны России / НТВ

Российский военнослужащий уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что боец Вооруженных сил (ВС) России забросил внутрь блиндажа боеприпас повышенной мощности. Он сдетонировал и уничтожил весь опорный пункт противника.

«Оператор разведывательного беспилотника координировал действия российских военнослужащих при штурме опорного пункта ВСУ. Военнослужащий штурмовой подразделения Южной группировки войск подобрался ко входу блиндажа ВСУ и забросил внутрь боеприпас повышенной мощности», — сообщили в Минобороны.

Ранее замкомандира ВСУ рассказал об отсутствии дисциплины в украинской армии. По его словам, командиров батальонов не волнует благополучие их солдат.

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