Российский военный забросил в блиндаж ВСУ боеприпас и уничтожил его

Российский военнослужащий уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.
В ведомстве рассказали, что боец Вооруженных сил (ВС) России забросил внутрь блиндажа боеприпас повышенной мощности. Он сдетонировал и уничтожил весь опорный пункт противника.
«Оператор разведывательного беспилотника координировал действия российских военнослужащих при штурме опорного пункта ВСУ. Военнослужащий штурмовой подразделения Южной группировки войск подобрался ко входу блиндажа ВСУ и забросил внутрь боеприпас повышенной мощности», — сообщили в Минобороны.
Ранее замкомандира ВСУ рассказал об отсутствии дисциплины в украинской армии. По его словам, командиров батальонов не волнует благополучие их солдат.