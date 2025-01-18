Политолог заявил о страхе немцев перед диалогом Путина и Трампа

Политолог Рар: Немцы боятся, что Путин и Трамп смогут договориться по Украине

В Германии боятся, что президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп смогут договориться о мирном урегулирование конфлита на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, европейцы «в ужасе» от идеи, что Украина лишится 20 процентов территории, после того, как ей была оказана помощь.

Ранее геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал главное условие успешных переговоров Путина и Трампа. По его словам, для этого избранный президент США должен понять, что Россия победила на Украине.