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14:23, 18 января 2025Мир

Политолог заявил о страхе немцев перед диалогом Путина и Трампа

Политолог Рар: Немцы боятся, что Путин и Трамп смогут договориться по Украине
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В Германии боятся, что президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп смогут договориться о мирном урегулирование конфлита на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, европейцы «в ужасе» от идеи, что Украина лишится 20 процентов территории, после того, как ей была оказана помощь.

Ранее геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал главное условие успешных переговоров Путина и Трампа. По его словам, для этого избранный президент США должен понять, что Россия победила на Украине.

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