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20:58, 18 января 2025Россия

Пушков предсказал скорый уход Бербок с поста главы МИД Германии

Сенатор Пушков: Бербок недолго осталось занимать пост главы МИД Германии
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Emilie Madi / Reuters

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок недолго осталось занимать свой пост, считает российский сенатор Алексей Пушков. Ее скорый уход с должности политик предсказал в своем Telegram-канале.

Сенатор предположил, что ставшая вирусной в сети фотография, на которой Бербок с недовольным лицом покидает заседание правительства, а канцлер Германии Олаф Шольц протягивает к ней руку в попытке остановить, может предвещать скорые изменения в ее карьере.

«Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду... Сдается мне, быть на посту главы МИД ФРГ ей недолго осталось», — написал Пушков.

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Ранее Алексей Пушков уже комментировал фото убегающей от Шольца Бербок. По его мнению, правящая коалиция в ФРГ окончательно распалась в свете разногласий между главой МИД и канцлером Германии по вопросу предоставления нового пакета помощи Украине.

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