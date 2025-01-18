Пушков прокомментировал фото убегающей от Шольца Бербок

Сенатор Пушков заявил об окончательном распаде коалиции в Германии из-за Украины

Правящая коалиция в ФРГ окончательно распалась в свете разногласий между главой Министерства иностранных дел (МИД) Анналеной Бербок и канцлером Олафом Шольцем по вопросу предоставления нового пакета помощи Киеву. Таким образом фотографию убегающей от Шольца Бербок прокомментировал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.

На сделанном в день заседания немецкого кабмина по вопросу выделения помощи Киеву снимке Шольц в движении пытается дотянуться до министра иностранных дел, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица.

«Только что Бербок переругалась с Шольцем насчет пакета военной помощи Украине объемом в три миллиарда евро. Все ее попытки продавить выделение Киеву этого пакета, который она спланировала вместе с министром обороны [Борисом] Писториусом, еще до предстоящих в Германии выборов встретили твердое "нет" со стороны Шольца», — написал Пушков.

По мнению сенатора, «Бербок отправилась скакать на батуте, оставив Шольца возмущаться ее поведением в одиночестве».

Ранее Бербок раскритиковала власти Германии за нерешительность в помощи Украине. По ее словам, даже сейчас немецкие политики во время предвыборной кампании отдают приоритет национальной перспективе вместо того, чтобы взять на себя реальную ответственность за обеспечение мира и свободы в Европе.