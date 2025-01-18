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08:06, 18 января 2025Россия

Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права с истекшей датой

МВД напомнило, что период автоматического продления прав завершится в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Россиянам необходимо заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Об этом напомнило МВД России, передает ТАСС.

В ведомстве предупредили, что владельцы таких удостоверений должны заменить их после истечения трех лет с этой даты, в противном случае они станут недействительными. За вождение автомобиля с недействительными документами гражданам грозит наказание в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей.

Ранее Банк России сообщил, что с 27 января 2025 года границы тарифного коридора ОСАГО для общественного транспорта расширяются в обе стороны.

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