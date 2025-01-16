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16:31, 16 января 2025Экономика

Банк России предупредил об изменении цены полисов ОСАГО

ЦБ: Тарифный коридор по ОСАГО расширится почти на 12 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С 27 января 2025 года границы тарифного коридора полиса ОСАГО для общественного транспорта расширяются в обе стороны. Об этом сообщил Банк России.

Для троллейбусов, трамваев, автобусов изменение в обе стороны составит 11,57 процента, а для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже на 20 процентов. Базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов сохранятся на прежнем уровне.

Как отметил регулятор, указанное расширение обусловлено высокой убыточностью этих категорий транспорта. Оказалось, что небольшие грузовики чаще других оказываются виновниками дорожно-транспортных происшествий с максимальным ущербом 400 тысяч рублей.

«Что касается мототранспорта, то за последние годы размер ущерба от аварий по их вине вырос на 32 процента. Для них также меняется шкала возраста-стажа водителя и вводится новый коэффициент, зависящий от мощности двигателя. Они влияют на размер страховой премии», — подчеркнули в ЦБ.

В конце минувшего года стало известно о планах страховщиков предложить Банку России ввести свободный тариф по ОСАГО. За год стоимость полисов ОСАГО дошла до 6 тысяч 593 рублей. Это оказалось на семь процентов ниже показателя 2023 года.

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