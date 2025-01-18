Российскую эскортницу застрелили в Сальвадоре

В Сальвадоре убили 29-летнюю российскую эскортницу

Национальная полиция Сальвадора расследует убийство россиянки Елены Новоселовой, которая оказывала в стране эскорт-услуги, предлагая их онлайн под псевдонимом «Лолита ла Русита». Об этом сообщило ведомство на своей странице в соцсети X.

«Мы подтверждаем, что дело Елены Новоселовой было квалифицировано как убийство», — говорится в сообщении. В рамках расследования по данному делу задержан Эрвин Лагос Андраде. По предварительной информации, именно он занимался продвижением оказываемых погибшей услуг.

Как уточнили правоохранители, звонок в службу экстренной помощи поступил вечером в четверг, 16 января. По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили пострадавшую с огнестрельными ранениями. Россиянку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось из-за тяжести полученных травм.

Ранее в Перу задержали гражданина Украины, убившего россиянку в оздоровительном центре Dos Mundos в городе Юримагуас в Перу.