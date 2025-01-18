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17:27, 18 января 2025Экономика

Сирия запретила импорт российских товаров

Al Araby: Сирия запретила импорт товаров из России, Израиля и Ирана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сирия запретила ввозить на свою территорию товары из России, Израиля и Ирана. Об этом сообщает портал Al Araby со ссылкой на министерство финансов республики.

Как утверждают власти, незаконно ввозимые в страну товары будут подлежать конфискации. При этом запрет на импорт израильской продукции действует в Сирии уже много лет.

Также, согласно распоряжению Главного управления сухопутных, морских портов и аэропортов, отныне в страну также будет запрещен въезд иранцам и израильтянам. На россиян соответствующий запрет пока не распространяется.

Ранее стало известно, что учредительное собрание Сирии, в которое войдут более 1500 человек, рассмотрит вопрос о проведении в стране новых парламентских выборов.

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