Россиянам назвали способ не стать жертвой новой схемы мошенников

Киберэксперт Щельцин: мошенники могут получить доступ к аккаунту в Telegram

При получении подозрительного сообщения, в котором содержится сомнительная ссылка или что-то подобное от знакомого человека, стоит лично позвонить контакту, рекомендовал глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Такой способ не стать жертвой новой схемы мошенников киберэксперт назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Как правило, люди оказывают доверие и обычному контенту. Это гораздо дешевле для мошенников — массово воздействовать на людей. Обычно это какая-то картинка с эмблемами официального логотипа мессенджера, которая символизирует подарок, голосование, премиум-аккаунт или еще какие-то аспекты, которые ассоциируются с чем-то значимым, что может получить пользователь или что он якобы получил, а чтобы завершить это получение, ему нужно перейти по ссылке», — рассказал Щельцин.

По словам киберэксперта, при переходе по ссылке, как правило, находится бот или внешний фишинговый ресурс, который получает доступ к аккаунту, перепискам, контактам и сообщениям.

«В некоторых случаях бот получает доступ к кошельку и может выполнять какие-то транзакции. В действительности такие сообщения никогда не приходят от пользователей. То есть это системные сообщения, если пользователю действительно подарили премиум-аккаунт, или какие-то голоса перевели, или подарок и так далее. Обычные пользователи никогда не отправляют такие сообщения», — подсказал он.

В любом случае можно всегда позвонить контакту и уточнить. С вероятностью 100 процентов он скажет, что он не в курсе, а доступ к аккаунту он не имеет, потому что при взломе аккаунта, как правило, меняют номер сотового, и его уже невозможно восстановить Арсений Щельцин глава АНО «Цифровые платформы»

Ранее стало известно, что в Telegram распространяется очередная мошенническая схема через «голосования». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. По данным ведомства, пользователям мессенджера приходят сообщения от знакомых с просьбой проголосовать за кого-либо. Ссылка в письме ведет на фишинговый сайт, после перехода на который владелец теряет доступ к аккаунту.