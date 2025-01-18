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16:54, 18 января 2025Силовые структуры

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

МВД предупредило россиян о мошенничестве через «голосования» в Telegram
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

В мессенджере Telegram распространяется очередная мошенническая схема через «голосования». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, пользователям мессенджера приходят сообщения от знакомых с просьбой проголосовать за кого-либо. Ссылка в письме ведет на фишинговый сайт, после перехода на который владелец теряет доступ к аккаунту.

Ранее сообщалось, что в 2025 году мошенники будут придумывать более изощренные схемы обмана россиян. Так, при помощи большого числа утечек и развития искусственного интеллекта аферисты смогут получать о жертве больше информации, что сделает их действия более эффективными.

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