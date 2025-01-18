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21:29, 18 января 2025Мир

США разместили в Европе ядерные авиабомбы B61‑12

Глава NNSA Джилл Хруби: США разместили в Европе ядерные бомбы B61‑12
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Raul Najera / Unsplash

Глава американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби заявила о размещении в Европе модифицированных гравитационных бомб B61-12.

Хруби отметила, что «ядерный ландшафт» в мире сильно изменился. По ее словам, многополярное мироустройство сложнее того, которое было раньше. Она допустила, что «ядерное табу» может быть нарушено. В сфере ядерного сдерживания Соединенные Штаты сотрудничают в том числе с Великобританией.

«Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили осведомленность НАТО о нашем ядерном потенциале путем посещений нашего предприятия и других регулярных мероприятий», — сказала она.

Ранее президент США Джо Байден в финальной внешнеполитической речи признал, что оказание Вашингтоном поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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