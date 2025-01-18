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10:08, 18 января 2025Бывший СССР

Стало известно о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровской области

Мэр Белоусов сообщил о повреждении промышленного предприятия в Павлограде
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Промышленное предприятие, расположенное в Павлограде Днепропетровской области Украины, получило повреждение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Днепродзержинска (украинское название Каменское) Андрей Белоусов в субботу, 18 января.

«Есть разрушения на территории промышленного предприятия», — написал он. О каким именно предприятии идет речь, Белоусов не уточнил.

Ранее стало известно, что припортовая инфраструктура в Измайловском районе Одесской области была повреждена в результате взрывов. Какие именно объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется.

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