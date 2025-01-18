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19:37, 18 января 2025Бывший СССР

На Украине лишат возможности поступить в вуз без военной подготовки

На Украине лишат возможности получить высшее образование без военной подготовки
Виктория Клабукова

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинских студентов, не прошедших обязательную военную подготовку, лишат возможности получить высшее образование. Об этом на брифинге заявил замминистра обороны страны Сергей Мельник. Его слова передает РИА Новости.

Как сообщается, отсутствие военной подготовки станет поводом не только для отчисления молодых людей из вуза, но и воспрепятствует повторному поступлению в университет. «Если студенты по какому-то принципу, например, не могут сдать экзамен, сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принимать военную присягу, они не смогут в будущем проходить учебу в высших учебных заведениях», — предупредил Мельник.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военной подготовке женщин. Согласно документу, женщины будут вставать на воинский учет и проходить военную подготовку исключительно добровольно. Также сообщается, что юноши, встретившие 18-летие за границей, смогут встать на воинский учет, не приезжая на Украину.

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