В Бразилии узнали об испуге США из-за вступления Индонезии в БРИКС

Журналист Эскобар: Вступление Индонезии в БРИКС испугало США

Присоединение Индонезии к БРИКС в январе 2025 года напугало США. Об этом заявил бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар, передает РИА Новости.

Он предупредил, что теперь от Вашингтона стоит ожидать попыток дестабилизировать государства, входящие в БРИКС либо заинтересованные в сближении с этим объединением. «Все эти страны будут целью... кампаний по дестабилизации, попыток "цветных революций", гибридных атак разных видов, потому что они угроза для продолжения доминирования (американской) империи, особенно в мировой финансовой системе», — указал эксперт.

Индонезия стала полноправным членом БРИКС в начале января 2025 года. В Министерстве иностранных дел (МИД) Бразилии отметили, что республика поддерживает реформу институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества в странах Юго-Восточной Азии. О намерении присоединиться к объединению дипломаты страны заявили по итогам саммита в Казани.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что возможное вступление Филиппин в БРИКС представляет большую угрозу для позиций США в Тихоокеанском регионе. По его мнению, Манила не станет оставаться в стороне в условиях, когда в объединение вступают многие ее соседи по Юго-Восточной Азии. В случае, если это произойдет, Соединенные Штаты рискуют лишиться позиций в регионе.