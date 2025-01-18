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04:27, 18 января 2025Мир

В Британии предложили создать бригаду «варягов-перевертышей» из украинцев

The Telegraph: Великобритании стоит создать украинский полк в своей армии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Армии Великобритании было бы выгодно создать в своем составе украинский полк для решения собственных кадровых проблем. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Генри Хилл.

По его мнению, это также позволило бы окупить инвестиции в военную помощь Киеву. В связи с этим он предложил создать бригаду «варягов-перевертышей», которая стала бы «украинским аналогом бригады гуркхов». «Постоянное добровольческое подразделение из граждан Украины в составе наших собственных Вооруженных сил стало бы наиболее ощутимым выражением нашего военного союза и послужило бы очевидной потребности Великобритании», — говорится в статье.

Хилл также отметил, что иностранные подразделения, завербованные из-за рубежа, часто отличаются высокой репутацией и качеством. При этом он указал, что подобная практика есть в других странах. В частности, он напомнил, что во Франции существует знаменитый иностранный легион.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о так называемом столетнем партнерстве. Утверждается, что подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере и обеспечить дальнейшую военную помощь Киеву.

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