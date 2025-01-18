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13:24, 18 января 2025Мир

В Германии признали рост военного потенциала России

Генерал-майор ФРГ Фройдинг признал рост запасов вооружения на складах России
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: dumex / Shutterstock / Fotodom  

В России растет объем производства боеприпасов и запасов вооружения на складах, заявил генерал-майор, руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг в интервью изданию Welt am Sonntag.

Фройдинг признал постоянное увеличение военного потенциала России, в частности, рост производства танков, боеприпасов, беспилотников и ракет, а также увеличение их запасов на складах страны. Генерал-майор подчеркнул, что никаких прямых доказательств, что Россия планирует нападение, нет. Однако, по его мнению, Москва «явно создает предпосылки для этого».

Журналисты издания, ссылаясь на свои источники в силовых кругах, также выразили мнение, что несмотря на кадровые и материальные потери на Украине у России есть возможность наращивать резервы на отдельных направлениях. Эту информацию подтвердила и председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман, отметившая, что Москва «обладает впечатляющей численностью войск и разнообразной мощной техникой».

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