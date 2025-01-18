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08:22, 18 января 2025Интернет и СМИ

В Германии рассказали об обиде Бербок на Шольца из-за его решения по Украине

Bild: Глава МИД ФРГ Бербок оказалась разочарована решением Шольца по Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen/ Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц обидел министра иностранных дел страны Анналену Бербок решением заблокировать новый пакет помощи Украине на миллиарды евро. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Газета поделилась снимком, сделанным во время одного из правительственных заседаний, на котором Шольц в движении пытается дотянуться до главы МИД ФРГ, а Бербок, в свою очередь, отстраняется от него с недовольным выражением лица.

Как пишет Bild, по всей видимости, Бербок «больше не видит необходимости разговаривать с собственным главой правительства», если позволяет себе покидать совещания таким образом.

Ранее фотографию прокомментировал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, заявив, что правящая коалиция в ФРГ окончательно распалась.

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