Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:29, 18 января 2025Интернет и СМИ

В работе Wildberries зафиксировали сбой

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов/Коммерсантъ

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов маркетплейса Wildberries. Об этом в самом ведомстве сообщили ТАСС.

По информации центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сбой произошел из-за аварии в одном из дата-центров. Отмечается, что в ближайшее время доступность Wildberries будет восстановлена.

14 января пользователи столкнулись с масштабным сбоем в работе всего Рунета. Тогда в Роскомнадзоре подтвердили, что в работе российских операторов связи наблюдаются неполадки, однако точную причину произошедшего в ведомстве не назвали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не доверяю всем чиновникам». Хинштейн резко высказался о коррупции в Курской области

      В работе Wildberries зафиксировали сбой

      Обида Бербок из-за блокировки помощи Украине стала предметом насмешек в Европе

      Захарова прокомментировала доклад США о гаванском синдроме у дипломатов на Кубе

      Появились подробности об упавшем в Фонтанку внедорожнике

      Ватикан помог России вернуть раненых пленных с Украины

      Норвежский биатлонист Йоханнес Бе завершит карьеру

      Раскрыты подробности задержания за коррупцию подмосковной чиновницы

      Пушилин рассказал о состоянии Курахово после взятия города под контроль

      В Эстонии сочли закрытие границы с Россией неразумным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше