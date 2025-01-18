В работе Wildberries зафиксировали сбой

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов маркетплейса Wildberries. Об этом в самом ведомстве сообщили ТАСС.

По информации центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сбой произошел из-за аварии в одном из дата-центров. Отмечается, что в ближайшее время доступность Wildberries будет восстановлена.

14 января пользователи столкнулись с масштабным сбоем в работе всего Рунета. Тогда в Роскомнадзоре подтвердили, что в работе российских операторов связи наблюдаются неполадки, однако точную причину произошедшего в ведомстве не назвали.