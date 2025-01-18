В России рассказали об успехе новой системы высшего образования

Могилевский: Новые программы образования пользуются спросом у абитуриентов

Работа по совершенствованию системы высшего образования на территории России в рамках пилотного проекта проходит достаточно успешно. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский.

По его словам, прошедшая приемная кампания показала, что обновленные программы пользуются спросом у абитуриентов.

«Пилотный проект для того и реализуется, чтобы отработать разные нюансы и разные аспекты организации системы высшего образования на обновленных началах, поэтому работа идет по плану», — добавил Могилевский.

Ранее стало известно, что российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени ведомство планирует подготовить и утвердить соответствующие нормативные правовые акты. В министерстве подчеркнули, что студенты, которые обучаются по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.