В РСМД назвали причину отсутствия переговоров между Россией и США

Тимофеев: Россия не будет вести переговоры с США, пока они поддерживают Киев

Россия не планирует вести переговоры с США об отношениях двух стран, пока Вашингтон продолжает оказывать Киеву масштабную военную и финансовую поддержку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева.

По словам Тимофеева, пока принципиальные вопросы безопасности РФ не будут решены, Москва не готова обсуждать ни ядерную проблематику, ни экономику, ни какие-либо другие вопросы. Он также добавил, что избранный президент США Дональд Трамп «понимает, что из украинского кризиса надо вылезать», но выразил сомнение в степени его способности «идти на уступки».

Ранее глава РСМД спрогнозировал срок действия западных санкций, введенных в отношении России. По его мнению, их отмены не стоит ожидать даже в случае преодоления политических разногласий.