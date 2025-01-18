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15:17, 18 января 2025Мир

Захарова прокомментировала доклад США о гаванском синдроме у дипломатов на Кубе

Захарова усомнилась, что гаванский синдром у дипломатов США вызван новым оружием
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в последнем докладе разведки США, согласно которому так называемый гаванский синдром у американских дипломатов на Кубе вызван применением новейшего оружия. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова указала, что еще в 2018 году эксперты заявили, что причиной головных болей, головокружения и шума в ушах у американских дипломатов в Гаване был стрекот сверчков. Представитель МИД России добавила, что еще одна комиссия, в которую вошли врачи и представители спецслужб, в 2022 году также пришла к выводу, что ухудшение самочувствия могло произойти из-за частых стрессов на работе или злоупотребления кубинским ромом, а не из-за применения «новейшего российского оружия».

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Захарова обратила внимание, что новый доклад Национального совета по разведке США, посвященный причинам гаванского синдрома, опубликован за 10 дней до окончания срока правления президента Джо Байдена. «В январе 2025 года, за 10 дней до смены власти, Национальный совет по разведке США публикует сенсационный отчет, в котором и версия со сверчками, и версия со стрессами и похмельем признаются несостоятельными. И вновь главной причиной головной боли у американских дипломатов стало "загадочное оружие, использованное иностранным противником"», — прокомментировала дипломат, добавив, что читать об этом вновь «смешно и странно».

Ранее Мария Захарова объяснила причины пожаров в США словами «отморозили уши назло маме». Дипломат пояснила, что проблема с тушением пожаров обусловлена в том числе и тем, что американские власти отказались закупить российские самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир», предназначенные для борьбы с подобными катаклизмами.

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