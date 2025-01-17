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09:16, 17 января 2025Мир

Захарова объяснила причины пожаров в США словами «отморозили уши назло маме»

Захарова: США отморозили уши назло маме, отказавшись закупить российские Бе-200
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетПожары в Калифорнии:

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Ситуация с пожарами в Калифорнии показала, как США «отморозили уши назло маме», отказавшись закупить российские самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир», предназначенные для борьбы с подобными катаклизмами. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

В частности, дипломат рассказала, что с 2017 года США и Россия вели переговоры о приобретении российских самолетов для тушения пожаров из-за их уникальных технических характеристик. Например, Бе-200 способен собирать воду в момент нахождения на воде, что упрощало процесс борьбы с горением лесов.

«Для эксплуатации амфибий в США самолет и двигатель должны были быть сертифицированы Федеральным авиационным агентством США (...) но украинская сторона отказалась от проведения раздельной процедуры, и контракт в итоге так и не был исполнен (...) И это всего лишь несколько примеров из серии "назло маме отморожу уши"», — отметила дипломат.

Ранее стало известно, что коллекция из почти 200 картин, написанных сыном действующего президента США Джо Байдена Хантером, была уничтожена в результате бушующих в Калифорнии пожаров. Отмечается, что коллекция оценивается в «миллионы долларов».

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