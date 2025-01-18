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23:44, 18 января 2025Мир

Журналистка напомнила Трампу про его обещание насчет Украины

Журналистка Панченко: Трамп первым делом обещал закончить конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп первым делом обещал закончить конфликт на Украине. Об этом напомнила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

Так она отреагировала на публикации СМИ о том, что после вступления в должность политик начнет крупнейшую операцию по депортации нелегальных мигрантов из США.

«Он пообещал сначала остановить войну на Украине», — отметила Диана Панченко.

Несколькими днями ранее советники Дональда Трампа признали, что конфликт на Украине не решится за сутки, а на его урегулирование могут уйти месяцы. По их словам, обещание решить конфликт в первый день на посту президента — сочетание «предвыборного бахвальства» и недостаточно верной оценки конфликта. Сам Дональд Трамп, как написало издание FT, также отказался от прежней идеи по урегулированию конфликта на Украине за 24 часа.

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