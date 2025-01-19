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06:56, 19 января 2025Культура

Черновики песни Боба Дилана продали за сотни тысяч долларов

Черновики песни Боба Дилана Mr. Tambourine Man продали за $508 тысяч
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Боб Дилан

Боб Дилан. Фото: Zz1 / Rmv / Global Look Press

Черновики песни американского певца Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, продали за 508 тысяч долларов в США. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Отмечается, что торги состоялись 18 января в городе Нашвил, штат Теннесси. На аукцион были выставлены три листа размера около 28 сантиментов на 22 сантиметра. Текст композиции был напечатан на машинке, однако на бумаге также остались пометки самого Боба Дилана, сделанные синей ручкой.

Помимо этого, на аукционе также продавали одну из гитар певца, письма, фотографии, а также картину, написанную самим Диланом в 1968 году.

Ранее москвич решил вырастить рекордную тыкву весом 1000 килограммов и купил семечко на аукционе. На одном из аукционов россиянин не смог выиграть торги — цена выросла до 1,5 тысячи долларов за семечко. Однако ему повезло на другой площадке, он заплатил за семечко 1150 евро (около 120 тысяч рублей).

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