Черновики песни Боба Дилана продали за сотни тысяч долларов

Черновики песни Боба Дилана Mr. Tambourine Man продали за $508 тысяч

Черновики песни американского певца Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, продали за 508 тысяч долларов в США. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Отмечается, что торги состоялись 18 января в городе Нашвил, штат Теннесси. На аукцион были выставлены три листа размера около 28 сантиментов на 22 сантиметра. Текст композиции был напечатан на машинке, однако на бумаге также остались пометки самого Боба Дилана, сделанные синей ручкой.

Помимо этого, на аукционе также продавали одну из гитар певца, письма, фотографии, а также картину, написанную самим Диланом в 1968 году.

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