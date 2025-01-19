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04:02, 19 января 2025Из жизни

Детскую писательницу и ее мужа осудили за издевательства над детьми

NYP: Писательницу Вулфталь осудили за издевательства над детьми во Флориде
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Детскую писательницу из Флориды Дженнифер Вулфталь, автора книги «Настоящий друг», и ее мужа Джозефа приговорили к 12 и 10 годам тюрьмы соответственно за издевательства над тремя приемными детьми. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Отмечается, что супруги заключили сделку со следствием и признали себя виновными в жестоком обращении с детьми, повлекшим тяжелые последствия.

«Это соглашение о признании вины и вынесении приговора гарантирует, что Вольфтали проведут значительное время в тюрьме, в то время как оно защищает и без того травмированных жертв от стресса, связанного с необходимостью давать показания», — заявил представитель прокуратуры.

Расследование в отношении супругов началось в 2021 году, когда Джозеф Вольфталь привез в больницу свою восьмилетнюю приемную дочь. В этот момент девочка была без сознания. В ходе обследования врачи диагностировали у ребенка пневмонию, стафилококковую инфекцию и печеночную недостаточность. Также она была истощена, а ее тело оказалось покрыто синяками.

Полицейские задержали супругов и забрали их детей. В ходе допроса Дженнифер и Джозеф признались, что наказывали детей разными способами, в том числе запирали в комнате и заставляли писать «Я дурак». Также у жертв обнаружили «симптомы недоедания, синяки и отсутствие ухода».

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Ставропольского края приговорил к пяти годам лишения свободы 36-летнего местного жителя за издевательства над супругой и детьми.

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