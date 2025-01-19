Лавров обвинил администрацию Байдена в нанесении ущерба отношениям России и США

Лавров: Администрация Байдена нанесла ущерб отношениям России и США

Администрация действующего президента США Джо Байдена нанесла большой ущерб отношениям России и США. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину, публикация размещена в его Telegram-канале.

«Ущерб огромный, но и администрация [бывшего и избранного президента США Дональда] Трампа в свою первую каденцию нанесла серьезный ущерб, в том числе во многом потому что [экс-президент США Барак] Обама оставил такое наследство, на которое пришел Трамп со своими людьми», — заявил Лавров.

Глава МИД напомнил о санкциях, введенных администрацией Обамы за три недели до инаугурации Трампа. Лавров добавил, что в настоящее время уходящая администрация Байдена «пытается сделать то же самое», усложняя российско-американские отношения перед тем, как в должность вступит новый президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ждать коренных изменений в санкционной политике США относительно России при Трампе.