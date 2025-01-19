Медведев обвинил Байдена в развязывании войны Запада с Россией

Медведев обвинил Байдена в развязывании войны коллективного Запада с Россией

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил уходящего со своего поста президента США Джо Байдена в развязывании войны коллективного Запада с Россией. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Медведев вспомнил, что Байден проявлял «нездоровый интерес к Украине», еще когда он общался с ним, но тогда американский политик якобы объяснил это поручением экс-президента Барака Обамы.

«Постепенно поручение превратилось в идефикс. В этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации — незнание истории и непонимание природы "украинства". И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО», — высказался зампредседателя Совбеза.

При этом он назвал Байдена опытным и неглупым политиком, однако превратившимся в «оторванного от реалий маразматика».

Ранее Медведев высказывал мнение, что Джо Байден хочет оставить Дональду Трампу «подарок» в виде максимально тяжелого наследства по Украине.