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10:16, 19 января 2025Россия

Медведев обвинил Байдена в развязывании войны Запада с Россией

Медведев обвинил Байдена в развязывании войны коллективного Запада с Россией
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил уходящего со своего поста президента США Джо Байдена в развязывании войны коллективного Запада с Россией. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Медведев вспомнил, что Байден проявлял «нездоровый интерес к Украине», еще когда он общался с ним, но тогда американский политик якобы объяснил это поручением экс-президента Барака Обамы.

«Постепенно поручение превратилось в идефикс. В этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации — незнание истории и непонимание природы "украинства". И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО», — высказался зампредседателя Совбеза.

При этом он назвал Байдена опытным и неглупым политиком, однако превратившимся в «оторванного от реалий маразматика».

Ранее Медведев высказывал мнение, что Джо Байден хочет оставить Дональду Трампу «подарок» в виде максимально тяжелого наследства по Украине.

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