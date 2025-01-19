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13:37, 19 января 2025Россия

Минобороны раскрыло новые потери ВСУ на курском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на курском направлении
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 210 военных на курском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, артиллерийское орудие и миномет», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за все время боевых действий украинские вооруженные силы потеряли на курском направлении более 52 870 военнослужащих. Кроме того, ВСУ утратили 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских установок HIMARS и шесть MLRS производства США.

Ранее стало известно, что ВСУ стягивают большое количество техники НАТО к Судже в Курской области.

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