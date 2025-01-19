В российском регионе спасли полсотни человек при пожаре в общежитии

Сотрудники МЧС спасли 51 человека на пожаре в Шадринске Курганской области

Сотрудники МЧС спасли 51 человека на пожаре в городе Шадринске Курганской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в пятиэтажном общежитии в Шадринске загорелись две комнаты. «С помощью самоспасателей сотрудники МЧС России спасли 31 человека, из них 15 детей. По автолестнице спустили 20 человек», — добавили в МЧС.

Одна женщина получила травмы. Пожар на 60 квадратных метрах был ликвидирован. Причину случившегося установят дознаватели ведомства.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС России спасли из пожара в Богородске Нижегородской области семь человек.

17 января в многоквартирном доме в Богородске произошел взрыв газа, затем начался пожар. Одного человека не удалось спасти.