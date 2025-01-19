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10:03, 19 января 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали Россию единственным победителем украинского конфликта

DE: Россия будет победителем украинского конфликта в долгосрочной перспективе
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия будет единственным победителем украинского конфликта в долгосрочной перспективе. Об этом пишет издание Daily Express.

«В долгосрочной перспективе победитель будет только один — Россия», — утверждается в публикации.

По данным издания, Украина «теряет военнослужащих и территории с пугающей скоростью», в связи с чем начала открыто указывать на необходимость урегулирования конфликта. Согласно материалу, избранный президент США Дональд Трамп может достичь урегулирования, однако не будет способен сделать это за 24 часа.

Ранее издание FT сообщило, что избранный американский лидер отказался от прежней идеи по урегулированию конфликта на Украине в течение суток.

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