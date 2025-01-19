Названы удаленные в США вместе с TikTok приложения

TechCrunch: Из американского App Store пропали связанные с TikTok приложения

Вместе с сервисом коротких видео TikTok Apple удалила из американского App Store еще десяток приложений. Собственником последних была компания ByteDance, выяснило интернет-издание о стартапах TechCrunch.

Такие действия американская компания предприняла в рамках исполнения закона, защищающего граждан США от приложений, которые контролируются странами-недоброжелателями. В этот перечень также попали такие приложения, как TikTok Studio, TikTok Shop Seller Center, CapCut, Lemon8, Hypic, Lark — Team Collaboration и другие. Блокировка затронула известные приложения, позволяющие редактировать видео и работать в соцсетях.

Причиной такого решения стала необходимость действовать в соответствии с американским законодательством, где 19 января вступил в силу закон о запрете платформы. Граждане, приехавшие в Штаты на время, сейчас также не могут обновлять приложение с настройками App Store на другие регионы, подчеркивается в публикации.

Если китайская ByteDance откажется перепродать TikTok новым собственникам в Штатах, в стране запретят работу приложения, говорилось в решении Верховного суда от 17 января. В воскресенье TikTok перестал работать в США.

