Названа причина облысения у российских школьников

Mash: Российские школьники начали лысеть из-за плохого образа жизни и стресса

Школьники из России начали чаще жаловаться на проблемы с волосяным покровом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации медиа, к врачам стали чаще обращаться по поводу облысения молодые люди в возрасте 15-16 лет. Журналисты отметили, что весьма часто пациенты приходят уже со второй-третьей степенью алопеции — это патологическое частичное или полное выпадение волос на голове и других участках тела.

Причиной раннего облысения медики называют плохой образ жизни и стресс. «Плохие сосуды и осанка, расстройство пищевого поведения, аутоиммунные гастриты и нарушение обмена веществ», — отметили авторы. Также на потерю волос может влиять перенесенный пациентом коронавирус.

По словам врачей-трихологов, за последний год количество подобных обращений от молодых людей школьного возраста выросло в четыре раза. «И большинство из них — либо с залысинами на лбу, либо с постепенно растущим "озером в лесу"», — подчеркнули собеседники Telegram-канала.

Средняя стоимость операции по пересадке волос составляет 160-190 тысяч рублей. Из-за растущего спроса на процедуру ее стоимость может вырасти до 230–250 тысяч к концу 2025 года.

Ранее трихолог Виталия Копытина заявила, что 75 процентов россиян подвержены той или иной степени облысения. По ее словам, волосы могут выпасть из-за перенесенных вирусных простудных заболеваний, на фоне повышения температуры или приема антибиотиков.