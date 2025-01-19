Опубликованы кадры прямой линии Путина с жителями Украины

Журналист Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцами в 2004 году

Журналист и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале новые кадры трансляции прямой линии Владимира Путина с участием жителей Украины в 2004 году.

На опубликованном видео российского лидера спросили о том, планирует ли Россия создать или поддержать какую-нибудь политическую силу, целью которой было бы максимальное сближение двух братских народов.

«Были бы счастливы, если бы такие силы на Украине крепли, развивались и добивались своих целей», — сказал Путин.

У российского лидера также поинтересовались о том, правда ли, что один из дней рождения он отмечал вместе с Виктором Януковичем. Путин подтвердил, что он пригласил Януковича в гости.

Ранее в январе появилось архивное видео с прямой линии Владимира Путина с гражданами Украины, которая состоялась 26 октября 2004 года. Кадры были сняты во время визита Путина в Киев для участия в торжествах по случаю 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков. Прямой эфир с российским лидером провели три крупнейших телеканала республики. Как отмечает одна из журналисток, программа началась под залп праздничного салюта.