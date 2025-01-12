Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:44, 12 января 2025Бывший СССР

Опубликовано видео прямой линии Путина с гражданами Украины

Журналист Зарубин опубликовал видео прямой линии Путина с гражданами Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось архивное видео с прямой линии Владимира Путина с гражданами Украины, которая состоялась 26 октября 2004 года. Ролик опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

Кадры сняты во время визита Путина в Киев для участия в торжествах по случаю 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков. Прямой эфир с российским лидером провели три крупнейших телеканала республики. Как отмечает одна из журналисток, программа началась под залп праздничного салюта.

Прямая линия состоялась за несколько дней до начала выборов президента Украины, которые прошли в октябре — декабре 2004 года. В феврале 2024 года Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном назвал победу на них Виктора Ющенко государственным переворотом. Тогда же он напомнил, что по первым результатам лидером стал Виктор Янукович, однако США поддержали оппозицию, что привело к повторному голосованию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликовано видео прямой линии Путина с гражданами Украины

      Влад Бумага показал приближающийся к его дому огонь в Лос-Анджелесе

      Делегации из Словакии не разрешили пролететь в Россию через Польшу

      Польские солдаты случайно отправили в IKEA противотанковые мины

      В Кемерово мужчина из-за ревности избил беременную сотрудницу магазина

      Аэропорт Санкт-Петербурга приостановил полеты

      Шансы Ефремова отпроситься из колонии на прощание с Добровольской оценили

      Российский полковник назвал возможное место решающих боев за ДНР

      Такси попало под электричку под Петербургом

      В Раде уличили Зеленского во лжи о дезертирствах в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше