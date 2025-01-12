Опубликовано видео прямой линии Путина с гражданами Украины

Журналист Зарубин опубликовал видео прямой линии Путина с гражданами Украины

В сети появилось архивное видео с прямой линии Владимира Путина с гражданами Украины, которая состоялась 26 октября 2004 года. Ролик опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

Кадры сняты во время визита Путина в Киев для участия в торжествах по случаю 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков. Прямой эфир с российским лидером провели три крупнейших телеканала республики. Как отмечает одна из журналисток, программа началась под залп праздничного салюта.

Прямая линия состоялась за несколько дней до начала выборов президента Украины, которые прошли в октябре — декабре 2004 года. В феврале 2024 года Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном назвал победу на них Виктора Ющенко государственным переворотом. Тогда же он напомнил, что по первым результатам лидером стал Виктор Янукович, однако США поддержали оппозицию, что привело к повторному голосованию.