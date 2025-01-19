Поставки российских фруктов и овощей в ЕС рухнули

РИА Новости: Россия втрое снизила поставки фруктов и орехов в ЕС в 2024 году

Россия в 2024 году стала поставлять в Евросоюз в три раза меньше фруктов, орехов и овощей (в сравнении с предыдущим годом). Об этом со ссылкой на сведения Евростата сообщает РИА Новости.

Совокупные объемы закупок перечисленных товаров с января по ноябрь прошлого года оказались на уровне 121,1 миллиона евро. Эта цифра оказалась в 2,8 раза ниже, чем в те же месяцы 2023-го.

Дороже всего — в 84 миллиона евро — европейцам обошлась закупка овощей. При этом общая стоимость приобретенных в РФ за тот же период орехов и фруктов составила 17,1 миллиона евро.

Высокий спрос наблюдался на орехи и обработанные фрукты, а среди овощей из России на рынке европейских стран лидировали бобовые. Популярной в 2024 году также была российская спаржа, баклажаны и сельдерей.

Ранее сообщалось, что к ноябрю прошлого года ЕС вдвое увеличил импорт из России фармацевтической продукции (по отношению к ноябрю 2023-го). В целом за одиннадцать месяцев 2024 года страны Европы потратили на лекарства и вакцины из России на 18 процентов больше той суммы, которая была зафиксирована в январе-ноябре 2023-го. Общий размер трат был оценен аналитиками в 38,8 миллиона евро.