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10:00, 19 января 2025Мир

Премьер Израиля призвал не прекращать огонь до передачи ХАМАС списка заложников

Нетаньяху поручил прекратить огонь в Газе после получения списка заложников
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Maya Alleruzzo / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал армии (ЦАХАЛ) распоряжение не начинать прекращение огня в секторе Газа до тех пор, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы кабмина Израиля.

Соответствующее заявление Нетаньяху сделал в ходе совещания по вопросам безопасности, которое было проведено на фоне задержки при получении списка заложников, нуждающихся в освобождении. Прекращение огня должно было начаться в 08:30 (в 09:30 по московскому времени), однако ХАМАС пока не выполнил своего обещания о предоставлении Израилю конкретики по поводу освобождаемых заложников.

Ранее издание N12 сообщило, что имена трех заложников, планируемых к освобождению в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе, еще не раскрыты. Неназванный представитель ХАМАС объяснил сложившуюся ситуацию «задержкой по техническим причинам».

По данным портала Ynet, представители радикального движения общаются через курьеров, что и становится причиной задержек. Согласование списка происходит на фоне авиаударов со стороны Израиля, подчеркивалось в статье.

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