Россиянка описала Абхазию фразой «зрелище просто разрывает душу»

Российская туристка побывала в Абхазии и оказалась разочарована отдыхом. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Россиянка Елена рассказала, что они с семьей приехали в Сухуми на поезде из Москвы. «Едем по Абхазии. За истекшие с конфликта годы следы разрушений и заброшенности так и не исчезли. Очень больно и грустно на них смотреть даже из окна поезда, это зрелище просто разрывает душу», — такими фразами описала увиденное читательница издания.

Заселение в отель «Страна души» туристка назвала «отдельным трешем». В номер россиян пустили только в 14:00, а до этого им пришлось ждать в холле с чемоданами.

Елена осталась недовольна и самим номером, в котором не было ни балкона, ни лоджии, ни постельного белья, а кондиционер был один на две комнаты.

«Обслуживание и персонал не тянут даже на одну звезду. Организация обслуживания гостей сильно ниже среднего. Спасают только хорошее море и богатейшая природа. Еще раз оказаться в этом отеле не пожелаю никому», — возмутилась автор отзыва.

Кроме того, Елена пожаловалась на хамоватый персонал, полусгнивший навес и строительный шум на местном пляже.

Ранее другой российский турист отправился в Абхазию и описал ее фразой «напоминает поздние 90-е». По его словам, многие здания в стране долгие годы стоят без ухода и уже не подлежат восстановлению.

