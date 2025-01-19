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16:18, 19 января 2025Экономика

Стали известны подробности двух землетрясений в Крыму

МЧС не получало данных о разрушениях и пострадавших из-за землетрясений в Крыму
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В пресс-службе крымского управления МЧС России заявили, что ведомство не получало данных о разрушениях и пострадавших после двух землетрясений, зафиксированных в Крыму в воскресенье, 19 января. Об этом пишет РИА Новости.

«Информации о разрушениях или пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.

О том, что в Ялтинском регионе в Крыму произошли два землетрясения и шесть афтершоков, сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь. По ее словам, первый толчок произошел в 4:59 по московскому времени, второй — в 12:09. При этом Бондарь указала, что для Ялтинского района слабая и регулярная сейсмичность — это норма.

13 января сообщалось, что в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Очаг залегал на глубине 30 километров под водой. Из-за землетрясения на острове Кюсю временно остановили движение поездов.

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