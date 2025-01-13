В Японии приостановили движение поездов после мощного землетрясения

NHK: На острове Кюсю в Японии приостановили движение поездов после землетрясения

На острове Кюсю в Японии временно остановили движение поездов после мощного землетрясения. Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Ограничение коснулось линий Ниппо, Нитинан и линии, которая ведет к аэропорту Миядзаки. Срок возобновления работы поездов не уточняется.

Землетрясение произошло в 15:19 мск понедельника, 13 января, недалеко от юго-восточного побережья Кюсю. Его магнитуда составила 6,4 балла. Подземные толчки мощностью до пяти баллов затронули весь остров. Толчки слабее также ощущались на островах Сикоку и Хонсю. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.