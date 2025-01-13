Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:36, 13 января 2025Экономика

В Японии приостановили движение поездов после мощного землетрясения

NHK: На острове Кюсю в Японии приостановили движение поездов после землетрясения
Александра Качан (Редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

На острове Кюсю в Японии временно остановили движение поездов после мощного землетрясения. Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Ограничение коснулось линий Ниппо, Нитинан и линии, которая ведет к аэропорту Миядзаки. Срок возобновления работы поездов не уточняется.

Землетрясение произошло в 15:19 мск понедельника, 13 января, недалеко от юго-восточного побережья Кюсю. Его магнитуда составила 6,4 балла. Подземные толчки мощностью до пяти баллов затронули весь остров. Толчки слабее также ощущались на островах Сикоку и Хонсю. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызывает обеспокоенность». В Европе отреагировали на атаку ВСУ по станции «Турецкого потока»

      Стало известно об остановке добычи одного вида угля на Украине

      Названо преимущество российского «Кинжала»

      Стилист Рогов назвал модный тренд 2025 года

      Обрушение шпиля горящего военного госпиталя в Туле попало на видео

      Блогер Хованский рассказал о разводе

      В Турции заявили об атаке ВСУ против Анкары

      Цена биткоина упала ниже 90 тысяч долларов

      В Японии приостановили движение поездов после мощного землетрясения

      Женщина решила помочь приятелю и случайно вышла замуж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше