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23:10, 19 января 2025Россия

Стоящий на мели танкер «Волгонефть-239» утилизируют на месте

Росморречфлот: танкер «Волгонефть-239» утилизируют на мели у мыса Панагия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Стоящий на мели у мыса Панагия танкер «Волгонефть-239» утилизируют на месте, пообещал глава Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что все судно будет полностью утилизировано в импровизированном сухом доке. «Мы все полностью распилим — полностью железо — и увезем его на металлолом», — добавил руководитель Росморречфлота.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших 9000 тонн мазута, произошло 15 декабря 2024 года. Причиной ЧП могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце года последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.

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