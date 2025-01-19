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22:33, 19 января 2025Бывший СССР

Сырский заявил о разработке собственного ПВО на Украине

Главком ВСУ Сырский заявил о разработке собственного ПВО на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине ведется разработка собственной системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью ТСН.

«Мы еще в советское время производили все системы управления для зенитно-ракетных комплексов. То есть у нас есть мощности и возможности создать, и ведется работа по созданию своего собственного комплекса ПВО», — сказал он. По его мнению, собственная система может быть не хуже американской Patriot.

Ранее Сырский заявил, что мобилизация не закрывает потребности ВСУ в личном составе. По его словам, случаи перевода бойцов, которые обслуживают самолеты, в пехоту находятся в разумных пределах. При этом продолжает действовать запрет перевода высококвалифицированного военного.

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