РИА Новости: ВСУ взрывали дома в Курахово, не убедившись в отсутствии жителей

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало своим бойцам взрывать жилые дома в Курахово Донецкой народной республики (ДНР), не убедившись в отсутствии в помещениях мирных жителей. Об этом рассказал украинский военнопленный Максим Корейко в беседе с РИА Новости.

По его словам, подразделению, в котором он находился, выдали мины и шесть килограммов тротила, после чего приказали взорвать один из подъездов.

«Вполне возможно, что люди в подвале могли жить. Нам сказали прийти именно к этому подъезду, поставить эту фигню (мину и тротил), поджечь и уйти в крайний подъезд, то есть найти укрытие», — рассказал Корейко.

Ранее украинский журналист и военный аналитик Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ жертвуют своими войсками в районе Курахово. «Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд», — сказал он.