В Афганистане призвали убрать запрет на образование для женщин и девочек

В МИД Афганистана призвали отменить запрет на образование для женщин и девочек

Заместитель министра иностранных дел Исламского эмирата Афганистан (ИЭА — самоназвание государства при нынешнем правительстве) Шир Мохаммад Аббас Станекзай призвал отменить запрет на образование для женщин и девочек. Об этом сообщил портал Tolo news.

По его мнению, введенный по приказу верховного лидера государства запрет не соответствует нормам шариата.

«Сегодня мы совершаем несправедливость по отношению к 20 миллионам человек из сорокамиллионного населения страны. Разве нам не придется отвечать за это, когда нас соберут вместе на Судном дне?» — сказал он.

Политик пояснил, что власти лишили их всех прав, а также закрыли для них двери университетов, школ и медресе.

Ранее верховный лидер ИЭА Хайбатулла Ахундзада запретил смотреть на женщин в окнах домов. Указом он регламентировал проектирование и строительство окон и форточек в домах жителей с тем, чтобы из них не были видны представительницы женского пола.