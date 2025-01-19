В «Ахмате» рассказали об использовании ВСУ бывших заключенных в попытке захватить Бердин

ТАСС: ВСУ использовали экс-зэков, чтобы захватить Бердин в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали бывших заключенных в попытке захватить Бердин в Курской области. Об этом рассказал один из бойцов отряда «Каштан» спецназа «Ахмат», чьи слова приводит ТАСС.

«Судя по их татуировкам, я думаю, что это бывшие заключенные, не особо "заряженные". Звезды воровские, имена, выбитые на костяшках», — рассказал он.

По словам бойца, среди вещей солдат ВСУ не было ни паспортов ни военных билетов.

Ранее стало известно, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Гоцуленко попал в плен из-за того, что зашел не в тот подвал в Курской области.