Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали бывших заключенных в попытке захватить Бердин в Курской области. Об этом рассказал один из бойцов отряда «Каштан» спецназа «Ахмат», чьи слова приводит ТАСС.
«Судя по их татуировкам, я думаю, что это бывшие заключенные, не особо "заряженные". Звезды воровские, имена, выбитые на костяшках», — рассказал он.
По словам бойца, среди вещей солдат ВСУ не было ни паспортов ни военных билетов.
Ранее стало известно, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Гоцуленко попал в плен из-за того, что зашел не в тот подвал в Курской области.