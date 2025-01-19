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06:47, 19 января 2025Интернет и СМИ

В Британии раскрыли особенность «Орешника»

Меркурис: Удар «Орешника» способен вызвать необратимые последствия
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская ракета «Орешника» способна вызвать необратимые последствия, а вместе с другими системами станет грозным оружием. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Удар "Орешником" сначала уничтожит все оборонительные сооружения, все укрепления. Затем следующим ударом используется альтернативная система, которая предназначена для поражения персонала, работающего на объекте, и вызовет невообразимые разрушения», — раскрыл особенность Меркурис.

Ранее бывший советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер заявил, чтобы создать систему противовоздушной обороны, которая сможет перехватить «Орешник», уйдет минимум 15 лет. По его словам, сейчас у Запада нет защиты от этой баллистической ракеты.

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