В Британии раскрыли особенность «Орешника»

Меркурис: Удар «Орешника» способен вызвать необратимые последствия

Российская ракета «Орешника» способна вызвать необратимые последствия, а вместе с другими системами станет грозным оружием. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Удар "Орешником" сначала уничтожит все оборонительные сооружения, все укрепления. Затем следующим ударом используется альтернативная система, которая предназначена для поражения персонала, работающего на объекте, и вызовет невообразимые разрушения», — раскрыл особенность Меркурис.

Ранее бывший советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер заявил, чтобы создать систему противовоздушной обороны, которая сможет перехватить «Орешник», уйдет минимум 15 лет. По его словам, сейчас у Запада нет защиты от этой баллистической ракеты.