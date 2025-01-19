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17:04, 19 января 2025Мир

В Ирландии предрекли крах обороны ВСУ после прорыва ВС России в Красноармейск

Ирландский журналист Боуз: Прорыв ВС РФ в Красноармейск обрушит всю оборону ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Прорыв российских войск в Красноармейск обрушит всю оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывший Twitter).

«Это станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на Востоке», — написал он.

По его словам, Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут успешные бои в данном районе.

Ранее стало известно, что украинские войска скоро оставят Красноармейск на западе Донецкой народной республики (ДНР) и отступят в Днепропетровскую область республики. По словам журналиста Юрия Бутусова, отступление ВСУ неизбежно и является лишь вопросом времени.

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