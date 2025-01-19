Прорыв российских войск в Красноармейск обрушит всю оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывший Twitter).
«Это станет полной катастрофой для разваливающейся украинской обороны на Востоке», — написал он.
По его словам, Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут успешные бои в данном районе.
Ранее стало известно, что украинские войска скоро оставят Красноармейск на западе Донецкой народной республики (ДНР) и отступят в Днепропетровскую область республики. По словам журналиста Юрия Бутусова, отступление ВСУ неизбежно и является лишь вопросом времени.