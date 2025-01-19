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03:18, 19 января 2025Мир

В Израиле сделали заявление насчет возможных мирных переговоров по Украине

Политолог Кедми: Запад и Зеленский не будут участвовать в переговорах по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Западные страны и Владимир Зеленский не будут принимать участие в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью порталу «Поглед Инфо».

«Нечего им (странам Запада. — прим. "Ленты.ру") в этих переговорах делать, также как и Зеленскому. Для статистики они будут, результаты они узнают», — рассказал политолог.

По словам Кедми, мирные переговоры по Украине де-факто будут проходить исключительно между Россией и США. Противостояние между этими странами на сегодняшний день достигло своей наивысшей точки, считает эксперт.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что Владимир Зеленский согласится на переговоры с Россией в случае прекращения помощи со стороны США. По мнению эксперта, избранный американский президент Дональд Трамп сможет очень быстро закончить украинский конфликт, если перестанет оказывать финансовую поддержку Киеву.

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